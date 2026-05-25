Нижегородские полицейские завоевали серебро на хоккейном турнире МВД

В главном дивизионе — «Золотом кубке» — хоккеисты ГУ МВД по Нижегородской области дошли до финала. В решающем матче нижегородцы уступили коллегам из ГУ МВД по Москве и завоевали серебряные медали. Бронза досталась команде из Оренбургской области. Лучшим вратарем «Золотого кубка» признан нижегородец Алексей Полунин.