Восемь пострадавших в Старобельске остаются в больницах в ЛНР

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В больницах Луганской Народной Республики на лечении остаются восемь пострадавших в Старобельске, состояние одного остается крайне тяжелым, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Глава ЛНР Леонид Пасечник в пятницу заявил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех беспилотников самолетного типа. В общежитии в тот момент находились 86 учащихся и один работник. Погиб 21 человек.