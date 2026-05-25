В Карачаево-Черкесии отремонтировали 2 детских сада

Ремонт двух детских садов провели в Карачаево-Черкесии при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве экономического развития республики.
Так, в селе Терезе открылся детсад «Къуанч», в который ходят 100 детей. А в Черкесске обновили учреждение «Аленушка», куда после пойдут заниматься 135 малышей. В детских садах полностью заменили все инженерные сети, отремонтировали кровли и фасады, установили новые окна и двери, провели внутренние отделочные работы.
«В рамках национального проекта “Семья” и при содействии “Единой России” мы планируем к концу следующего года отремонтировать и оснастить современным оборудованием 14 детских садов в разных уголках республики», — написал в своих соцсетях глава региона Рашид Темрезов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.