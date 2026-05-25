В Керчи на сутки снизят напор воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости Крым. 26 мая в Керчи будет снижено давление воды в связи с профилактическими работами на водоочистной станции. Об этом сообщили на госпредприятии «Вода Крыма».

Источник: РИА "Новости"

«26 мая с 08:00 ориентировочно до 08:00 27 мая в связи с проведением профилактических работ по чистке, мойке и дезинфекции РЧВ № 2 на водоочистной станции г. Керчь (5-й км Феодосийского шоссе) возможно, будет снижено давление воды в городском округе Керчь», — говорится в сообщении.

В пресс-службе предприятия отметили, что узнать актуальную информацию о ходе работ можно по телефону диспетчерской +7 (978) 097−47−79. Жителям и гостям города рекомендуют сделать запасы воды.

Ранее сообщалось, что жители поселка городского типа Багерово под Керчью 25 мая останутся без водоснабжения на 12 часов.

