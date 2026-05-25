Ученые выяснили, смогут ли восстановиться пихты в «Красноярских Столбах»

Красноярские ученые выяснили, что пихтовые леса в нацпарке «Красноярские Столбы» способны восстановиться после засух и нашествия короеда. Результаты исследования опубликованы в «Сибирском экологическом журнале».
Специалисты Красноярского научного центра СО РАН вместе с коллегами изучили причины массового усыхания сибирской пихты в горно-таежных лесах Восточного Саяна. Исследование проводили на территории «Красноярских Столбов», где в последние годы фиксировали гибель пихтовых насаждений и распространение уссурийского полиграфа.
Ученые установили, что главной причиной ослабления деревьев стали не насекомые, а многолетний водный стресс и аномальные засухи. Пихта сильно зависит от влажности почвы и воздуха, поэтому засушливые периоды сделали деревья более уязвимыми.
После этого ослабленные леса стали подходящей кормовой базой для короеда. Массовое размножение вредителя произошло уже как следствие ухудшения состояния пихты. Пик вспышки пришелся на 2013−2018 годы. Тогда усыхание охватило более 500 тыс. гектаров пихтовых лесов, включая территорию нацпарка. При этом исследователи отмечают, что уничтожение пихте не грозит.
«В последние более влажные годы пихта стала успешно восстанавливаться. Это указывает на отсутствие раннее обозначенной угрозы ее исчезновения в Национальном парке “Столбы”, — отметил Вячеслав Харук, главный научный сотрудник Института леса СО РАН.
Однако ученые предупреждают, что проблема может повторяться. По климатическим прогнозам, засухи в этом столетии будут случаться чаще. Это значит, что периоды ослабления и частичного восстановления пихтовых лесов могут идти циклами.