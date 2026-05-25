Более 600 пар поженятся в Нижегородской области 26 июня

В ЗАГСе рассказали о самых популярных датах свадеб этим летом.

Источник: Комсомольская правда

Главное управление ЗАГС Нижегородской области поделилось статистикой о самых популярных днях для бракосочетания в предстоящие месяцы. Абсолютным рекордсменом по числу поданных заявлений стало 26 июня (26.06.2026) — на этот день уже зарегистрировано свыше 600 заявлений от желающих узаконить отношения.

Ненамного отстаёт от него и 6 июня: пожениться в эту дату собираются около 400 пар. Также в лидерах 8 августа (более 300 заявлений), 20 июня и 8 июля, когда в России отмечают День семьи, любви и верности, — на каждую из этих дат подано порядка 200 заявлений.

Кроме того, нижегородские молодожёны активно выбирают 26 августа, 9 сентября и 26 сентября. Заявление можно подать через портал «Госуслуги» или лично в органах ЗАГС, но сделать это необходимо не позднее чем за месяц до желаемой даты.