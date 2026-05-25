Пассажиров поездов «Таврия» пересаживают на автобусы в обход Джанкоя

Три поезда «Таврия» из Крыма следуют с задержками. Об этом сообщили в пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс».
Станция Джанкой, напомним, закрыта для посадки и высадки пассажиров до специального объявления. Поезда идут измененным маршрутом мимо Джанкоя.
Пассажирам, которые планировали сесть на поезд в городе, нужно приехать на станцию за 1,5 часа до времени, указанного в билете. Оттуда их доставят на автобусе до станции Урожайной для пересадки в поезд.
Также можно самостоятельно доехать до Урожайной или произвести посадку на следующих станциях по маршруту. В этом случае нужно приехать за 30 минут раньше графикового отправления из Джанкоя.
Пассажиры, чья поездка заканчивается в Джанкое, следуют на поезде до Урожайной, откуда их на автобусе доставят до Джанкоя.
Отмечается, что на станции Урожайное дежурят два сотрудникам в ярких оранжевых жилетах. Они помогут найти нужную платформу или подскажут, как пройти к месту посадки в автобус.
По состоянию на 10:00 следуют с опозданием поезда из Крыма:
№ 092 Севастополь — Москва (отправление 24 мая) — опоздание 2 часа;
№ 098 Симферополь — Москва (25 мая) — 7 часов;
№ 184 Севастополь — Мурманск (25 мая) — 6 часов.