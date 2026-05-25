С 1 июня в Ростовской области отменяется нерестовый запрет, где можно ловить рыбу

В Ростовской области 1 июня завершается весенний нерестовый запрет на ловлю рыбы. Рыбаки-любители готовят снасти, а в полиции подвели итоги операции «Путина».
Напомним, что строгие ограничения действовали с 1 марта по 31 мая: рыбачить разрешалось только с берега, вне мест нереста, используя лишь поплавочные или донные удочки — не более двух крючков на одного человека. Кроме того, был введен полный запрет на вылов в Махинском заливе, протоке Караич, реках Аксай, Койсуг, Тузлов, Черкесская и Грушевка. Ограничения также распространялись на Веселовское водохранилище, реки Мокрая Чумбурка и Северский Донец, а также на участок перед гирлом Миусского лимана.
Однако донские браконьеры не прекратили преступный промысел.
Как сообщил полковник Тарас Гайко, за время операции в Ростовской области возбуждено 136 уголовных дел по фактам браконьерства. Из незаконного оборота изъято более 500 запрещенных орудий лова, 38 лодок и катеров. Ущерб водным биоресурсам составил более шести миллионов рублей.
Правонарушители действуют масштабно: в ходе рейдов конфисковано свыше 20 километров сетей, более двух тысяч раколовок и шесть тысяч «красноловных крючьев», предназначенных для вылова занесенных в Красную книгу осетровых. Применяются также варварские средства — электроудочки, которые поражают разрядом тока все живое в водоемах.
«В естественную среду обитания выпущено более тысячи особей рыбы, в том числе 18 осетров, а также свыше 11 тысяч раков. А браконьерские сети будут переданы военнослужащим в зону СВО для использования нашими бойцами в качестве защиты от вражеских дронов», — рассказал Тарас Гайко.
Кроме борьбы с браконьерами, полицейские совместно со специалистами ветеринарии и Россельхознадзора навели порядок на стихийных и стационарных рынках области. Возбуждено 14 уголовных дел в отношении индивидуальных предпринимателей, занимающихся переработкой и реализацией рыбной продукции. Из незаконного оборота изъято более 30 тонн готового к реализации недоброкачественного сырья стоимостью более 9,5 миллиона рублей.
Итак, с 1 июня рыбакам доступны Дон, Маныч, Мертвый Дон, Соленое озеро, Таяловское озеро, Цимлянское водохранилище и Кулешовские пруды. Нерестовый запрет будет снят на реках Аксай, Тузлов, Грушевка, Койсуг и Черкасская с Махинским лиманом.
Однако некоторые ограничения в Ростовской области по-прежнему остаются в силе. Так, до 14 июня продолжается запрет на вылов рака во всех водоемах области. На Цимлянском водохранилище ограничения будут действовать до 15 сентября. До 15 июня также сохраняется запрет на использование блесен на реке Дон (на участке от водозабора Семикаракорского консервного завода до острова Раздорского). На реке Маныч ограничения сохранятся до 30 июня на участке от устья до запретной зоны Усть-Манычского гидроузла.