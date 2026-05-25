В Красноярске реконструируют Дом Абалаковых

В центре Красноярска двухэтажный жилой дом на улице Ленина, 74, признанный аварийным, расселят и реконструируют. Об этом сообщили в департаменте градостроительства.
Напомним, здание является объектом культурного наследия местного значения. В 1907—1925 гг. в нем жили советские альпинисты-исследователи братья Виталий и Евгений Абалаковы. Вместе с ТД «Абалаковский» оно входит в комплекс исторической застройки, имеет такой же адрес и территориально находится за торговым домом.
«После пожара в 2024 году ухудшилось состояние несущих конструкций, в связи с чем было принято решение расселить дом в ускоренном порядке. Здесь проживают 4 семьи. Им планируется предоставить новые жилые помещения взамен изымаемых либо выплатить денежные средства. Сейчас запущена процедура изъятия. После расселения дом оформят в собственность города и в дальнейшем передадут для реконструкции», — рассказал руководитель департамента градостроительства Александр Навродский.
Отметим, накануне в СМИ появилась информация о сносе Дома Абалаковых. Но, как пояснили в мэрии, в распоряжении об изъятии объекта недвижимости по адресу улица Ленина, 74, была указана некорректная информация, в документ внесут соответствующие изменения.
