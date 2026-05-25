Колония в Красноярском крае закупит хоккейные клюшки почти за 850 тысяч рублей

Начальная цена контракта составляет 846,2 тыс. рублей. Деньги выделят из федерального бюджета. Всего планируется купить 38 клюшек для хоккея с шайбой. Среди них 3 вратарские клюшки и 35 клюшек для игроков. В документации указаны профессиональные модели SOYUZ или их эквиваленты. Часть клюшек должна быть выполнена из композитных материалов с добавлением карбона.