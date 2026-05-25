Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Колония в Красноярском крае закупит хоккейные клюшки почти за 850 тысяч рублей

Колония-поселение № 13 ГУФСИН по Красноярскому краю закупает хоккейные клюшки. Учреждение находится в деревне Тагара Кежемского округа.

Колония-поселение № 13 ГУФСИН по Красноярскому краю закупает хоккейные клюшки. Учреждение находится в деревне Тагара Кежемского округа. Информация об аукционе размещена в ЕИС «Закупки».

Начальная цена контракта составляет 846,2 тыс. рублей. Деньги выделят из федерального бюджета. Всего планируется купить 38 клюшек для хоккея с шайбой. Среди них 3 вратарские клюшки и 35 клюшек для игроков. В документации указаны профессиональные модели SOYUZ или их эквиваленты. Часть клюшек должна быть выполнена из композитных материалов с добавлением карбона.

Заявки на участие в электронном аукционе принимали до 25 мая. Итоги закупки планируют подвести 26 мая. Поставить товар нужно одной партией в течение 20 рабочих дней с момента подписания контракта.