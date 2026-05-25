Жители Татарстана просят Минниханова о референдуме по смене часового пояса

Люди жалуются, что летом рассвет наступает после 2 часов ночи, а закат — в 19:30. По их мнению, световой день используется нерационально. Один из пользователей написал: «Я и моя семья, как и многие, просим инициировать референдум о переводе времени на два часа вперёд для экономии электроэнергии и удобства жителей». Его комментарий набрал 11 положительных реакций. Другой подписчик лаконично спросил: «Когда будет референдум по переводу времени в Татарстане?».
Вопрос о смене часового пояса поднимается чуть ли не каждую весну. В апреле депутат Госсовета РТ Альберт Ягудин вновь предложил провести референдум, указав на опыт соседних регионов. В Оренбургской области и Башкортостане разница с Москвой составляет 2 часа, в Ульяновской и Самарской — 1 час. Однако дальше обсуждений дело не идёт. Один из казанцев обратился в мэрию, но получил ответ: «В отдельно взятом городе часовой пояс не меняют, предложение можно направить региональным структурам».
Власти традиционно против изменений. В 2024 году Госсовет республики заявил, что смена пояса нарушит деловые контакты с Москвой, график движения поездов и авиаперевозок, потребует перестройки всей логистики. Тем временем жители продолжают напоминать о проблеме в каждом удобном случае. Один из комментаторов под постом Минниханова написал по-татарски: «Исемесез! Просьба перевести время. Рахмет!» Пока же республика остаётся в московском часовом поясе, а рассветы и закаты продолжают не совпадать с биологическими ритмами многих татарстанцев.