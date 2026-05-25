Суд в Ростове осудил жителя ДНР за намерение воевать против РФ

Суд признал мужчину виновным в приготовлении к государственной измене и участии в деятельности террористической организации. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы: первые три года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.