Суд в Ростове осудил жителя ДНР за намерение воевать против РФ

Об этом сообщили в Южном окружном военном суде.

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону вынес приговор жителю Донецкой Народной Республики, который планировал присоединиться к Вооруженным силам Украины в составе запрещенной террористической организации.

Согласно материалам дела, 10 июля 2025 года мужчина, находясь в Макеевке, принял решение о незаконном пересечении границы с Украиной с целью вступления в ряды националистического террористического формирования. В тот же день он заполнил онлайн-анкету для вербовки.

Через несколько дней, 16 июля, он прибыл в Краснодар, откуда намеревался транзитом через Грузию проследовать на Украину для участия в боевых действиях на стороне противника. Однако довести свой преступный замысел до конца ему не удалось — он был задержан.

Суд признал мужчину виновным в приготовлении к государственной измене и участии в деятельности террористической организации. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы: первые три года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.