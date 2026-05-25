Участники Крестного хода в Хабаровске получат иконки, освященные в Троице-Сергиевой лавре

Уникальные иконки из Троице-Сергиевой Лавры подготовлены для всех участников городского Крестного хода в Хабаровске, который состоится в День Святой Троицы, 31 мая.
Они освящены у чудотворного образа, посвященного Троице, преподобного Андрея Рублёва, который возвращен церкви и теперь хранится в Троицком соборе Лавры, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Перед величайшей святыней православного мира — рублёвской «Троицей» — веками молились люди о мире, защите нашей страны от нашествия иноплеменников и помощи Всевышнего в добрых делах и начинаниях.
Привезенные с любовью из Лавры, иконки будет подарены каждому, кто пройдёт путём молитвы, обещают организаторы Крестного хода.
Как уже сообщало наше издание, в день Святой Троицы, 31 мая, после Божественной литургии в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Хабаровске состоится традиционный общегородской Крестный ход.
Духовенство и прихожане во главе с митрополитом Хабаровским и Приамурским Артемием с крестами, хоругвями и иконами направятся от стен Преображенского собора на площади Славы к Градо-Хабаровскому собору Успения Божией Матери на Соборной (Комсомольской) площади.
Крестный ход — не просто шествие по улицам города, это общая молитва о мире, о близких и о благословении всему нашему краю, а потому важно к нему присоединиться, чтобы почувствовать нашу силу и наше единство.
По окончании Крестного хода всех участников и гостей ждёт праздничная программа в парке имени Н. Н. Муравьева-Амурского.
Начало шествия ориентировочно в 11:30.