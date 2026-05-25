В Волгоградской области готовятся к введению особого противопожарного режима

В регионе усилят контроль за мерами противопожарной безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Главной темой традиционного понедельничного оперативного совещания под руководством губернатора Андрея Бочарова 25 мая в администрации региона стали вопросы пожарной безопасности в Волгоградской области. Жара и ветер последних недель осложняют пожароопасную обстановку.

— Силы и средства региональной противопожарной службы переведены на усиленный режим работы и находятся в повышенной готовности, — отметил Андрей Бочаров.

Пожароопасный сезон в регионе начался с 20 марта. Пока власти держат ситуацию под контролем. Но с каждым днем будет расти температура, снижаться уровень влажности в степи. Все больше людей проводит время на природе и на дачах, а человеческий фактор — одна из самых частых причин возгораний.

Поэтому профильным ведомствам и властям на местах поставили задачу обеспечить постоянный контроль за пожарной безопасностью и быть в готовности оперативно установить особый противопожарный режим в регионе. В ближайшее время пройдут учения.