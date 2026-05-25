Жителя Красноярского края осудят за покупку 200 килограммов осетрины и 182 банок черной икры

Дознаватели полиции возбудили и расследовали уголовное дело в отношении 64-летнего жителя Енисейска. Как сообщили в пресс-службе краевого главка, мужчину обвиняют в незаконном хранении, добыче и перевозке особо ценных водно-биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу. Летом 2025 года сотрудники ДПС остановили автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. В багажнике машины правоохранители обнаружили большое количество мешков, сумок и коробок, а также пластиковую канистру. В них находились рыба и черная икра. Автолюбитель сообщил сотрудникам полиции, что купил у неизвестного мужчины больше 200 килограммов рыбы и 182 банки черной икры. Экспертиза показала, что изъятая рыба — это особо ценный краснокнижный осетр. Свою вину мужчина признал полностью и раскаялся в содеянном. Материалы уголовного дела направлены в суд.