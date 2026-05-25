В Нижегородской области автобус с 30 иностранцами попал в ДТП

«По предварительной информации, водитель автобуса, перевозившего 30 иностранных граждан в Казань, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля ГАЗель, совершил с ним столкновение с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автобуса получил незначительные телесные повреждения, транспортные средства получили механические повреждения. Пассажиры не пострадали, ожидают резервный транспорт», — говорится в сообщении.