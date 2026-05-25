В Нижегородской области автобус с 30 иностранцами попал в ДТП

Источник: РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая — РИА Новости. Ехавший в Казань автобус с 30 иностранцами попал в ДТП в Нижегородской области, пассажиры не пострадали, сообщает МВД региона.

ДТП произошло в понедельник около 08.10 на 563-м километре автодороги М12 «Восток».

«По предварительной информации, водитель автобуса, перевозившего 30 иностранных граждан в Казань, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля ГАЗель, совершил с ним столкновение с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автобуса получил незначительные телесные повреждения, транспортные средства получили механические повреждения. Пассажиры не пострадали, ожидают резервный транспорт», — говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями управления по вопросам миграции.

«Решается вопрос о привлечении водителя автобуса к административной ответственности по ст. 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений)», — отмечается в сообщении.