В Ворошиловском районе Волгограда обновили сети теплотрассы

Как сообщили в «Концессии теплоснабжения», по улице Ростовской заменено более 200 метров подающего циркуляционного трубопроводов ГВС, что позволит поддерживать нормативные параметры горячего водоснабжения. Здесь же специалисты обновили и участок сети теплоснабжения, переложив 200 метров трубопровода. Ранее на Ростовской были заменены 100 метров трубопроводов холодного водоснабжения.