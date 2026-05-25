В Ворошиловском районе Волгограда обновили сети теплотрассы

В Волгограде два участка теплотрассы, выработавших свой ресурс, заменили в Ворошиловском районе. Работы проводились на улицах Ростовская и Елисеева.

Как сообщили в «Концессии теплоснабжения», по улице Ростовской заменено более 200 метров подающего циркуляционного трубопроводов ГВС, что позволит поддерживать нормативные параметры горячего водоснабжения. Здесь же специалисты обновили и участок сети теплоснабжения, переложив 200 метров трубопровода. Ранее на Ростовской были заменены 100 метров трубопроводов холодного водоснабжения.

Завершены работы и на улице Елисеева, где ресурсоснабжающая организация заменила 100-метровый участок теплотрассы. Необходимость ремонта и обновления других участков сети покажут гидравлические испытания, которые стартовали в городе.

В настоящее время там, где проводились работы, выполнено благоустройство территории. На месте, где менялись трубы, уже уложен новый асфальт.

Фото «Концессий теплоснабжения».

