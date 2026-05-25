Бастрыкин поручил доложить о расследовании избиения подростков в Перми

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об избиении подростков, которые смеялись, пока их друг пинал женщину в автобусе, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.

В Сети распространилось видео, на котором подростки наносят удары руками и ногами потерпевшим 2009 и 2010 годов рождения. Личности нападавших уже установлены, их допросили в качестве подозреваемых. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования и всех обстоятельствах произошедшего.

Напомним, самосуд над подростками устроили из-за инцидента в автобусе. 15-летний школьник избил женщину за замечание. Друзья мальчика в это время бездействовали. Подробнее о том, что грозит юноше — в материале сайта perm.aif.ru.