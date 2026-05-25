«Руслан и Людмила» в стенах средневекового замка: в Гвардейске покажут иммерсивный спектакль для всей семьи

Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише».

Источник: Клопс.ru

В замке Тапиау 4 и 18 июля, а также 2 августа покажут иммерсивный спектакль «Руслан и Людмила. На стыке времён». Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

Проект объединяет театральную постановку и экскурсионную программу. Постановка продолжает цикл «Классика в древних стенах», который с успехом представляют в Калининградской области уже девятый год.

Главные роли исполняют Кирилл Варакса и Славяна Кощеева. Зрители не останутся в стороне от происходящего: по замыслу авторов, гости становятся участниками действия и оказываются внутри пушкинской истории.

Публике представят новое прочтение сказочной поэмы. Классический сюжет оживёт в формате синтеза искусств: драматический театр здесь сочетается с цифровыми технологиями, хореографией и цирковыми элементами.

Атмосферности спектаклю добавляет сама локация. Пространства памятника архитектуры XIII века переносят гостей в ощущение волшебной сказки с её диковинными существами и загадочными пейзажами.

Для взрослых билет будет стоить 1 800 рублей, для детей до 12 лет — 900 рублей. Детям до четырёх лет вход бесплатный.

Цена одинакова как для гостей, которые поедут на организованном автобусе, так и для тех, кто доберётся самостоятельно. В стоимость входит трансфер, спектакль и экскурсия по замку.

Трансфер доступен:

— из Калининграда (ул. Октябрьская д. 55 (Рыбная деревня)) — в 17:00.

— из Зеленоградска (ул. Ленина д.10) — в 17:00.

— из Светлогорска (ул. Ленина д.8а) — в 16:30.

Территория замка будет открыта для гостей с 18:00. Программа начнется в 19:00. Билеты без наценки можно приобрести на «Клопс Афише».

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
