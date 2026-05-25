Радий Хабиров призвал поддержать выпускников во время экзаменов

Глава Башкортостана Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании правительства поставил задачу поддерживать выпускников в непростой для них период — с «Последнего звонка» до окончания экзаменов и выпускных.
Обращаясь к министру просвещения, руководитель региона потребовал перевести ведомство на штабной режим работы. Также он предложил задействовать заместителей директоров школ по воспитательной работе, чтобы вовремя заметить тревожное состояние детей.
— Пожелаем нашим ребятам успехов, это очень тяжелое время, — сказал Радий Хабиров. — Надо в эти дни как-то сигнал дать заместителям директоров школ по воспитательной работе, пусть внимательно смотрят, что происходит в школах с детьми. Некоторые дети настолько переживают, что не могут вынести стресса, надо поддержать их в это время.
Первый вице-премьер правительства РБ Урал Кильсенбаев доложил, что на завтра уже запланированы совещания с заместителями глав муниципалитетов по социальным вопросам, на которых эта информация будет доведена до всех ответственных лиц.
Глава республики подчеркнул: вплоть до завершения экзаменационной кампании и выпускных вечеров вопросы безопасности и психологической поддержки детей должны оставаться на особом контроле.