В Красноярске прошел юбилейный «ЗаБег.РФ»

Жители Красноярского края приняли участие в юбилейном X полумарафоне «ЗаБег.РФ». Генеральным партнером мероприятия выступил банк ПСБ, сотрудники и клиенты которого по традиции стали активными участниками события.
Масштабное спортивное состязание объединяет более сотни тысяч любителей бега не только по всей стране, но и за рубежом. Профессиональные спортсмены и любители стартуют синхронно во всех часовых поясах России, преодолевая одну из дистанций на выбор: 5, 10 или 21,1 км. Для юных легкоатлетов организована короткая дистанция в 1 км.
«Мы поддерживаем полумарафон на протяжении многих лет, потому что нам важно, чтобы жители края имели возможность быть частью таких масштабных спортивных событий. Наша команда ПСБ — сотрудники и клиенты банка — ежегодно выходят на дистанцию в поддержку здорового образа жизни и любительского спорта. Бежать по родному городу в одном ритме со всей страной — это непередаваемые эмоции, которые вдохновляют на новые достижения не только в спорте, но и в жизни», — говорит Константин Безматерных, региональный директор ПСБ в Красноярске.
Реклама. ПАО «Банк ПСБ». erid: 2VfnxwJhe7c.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.