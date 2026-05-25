В Томске пройдет региональный бизнес-форум

Форум «Мой бизнес — 2026: Выбирай свое — сделано в Томской области» состоится 29 мая в Томске при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации Томской области.
На площадке соберутся действующие и начинающие предприниматели, представили власти, институтов поддержки бизнеса и эксперты. Мероприятие пройдет в Доме науки им. П. И. Макушина. В 11:00 участники обсудят вопросы повышения узнаваемости и укрепления позиций томских брендов, наиболее востребованные меры поддержки для выхода бизнеса на новые рынки и создание эффективных условий для развития местных производителей.
С 13:00 до 17:00 состоится торжественная часть — церемония награждения предпринимателей, внесших значительный вклад в развитие Томской области. Также с 11:00 до 18:00 будет работать выставка-ярмарка местных производителей «Выбирай свое. Сделано в Томской области». Зарегистрироваться можно по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.