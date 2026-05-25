Славянский диктант в Волгограде написали 80 человек

«Славянский диктант» — это международная культурно-просветительская акция, которая второй год подряд проходит в России. Она приурочена ко Дню славянской письменности и культуры и проводится по всей стране и за рубежом. В Волгограде местом проведения Славянского диктанта стала библиотека им. Горького, где побывал корреспондент «Аргументы и факты» — Нижнее Поволжье«в рамках проекта “На одном языке”.
Мы — русские.
О том, что начало самому красивому в мире языку было положено Кириллом и Мефодием, знают многие. Увы, этим знания большинства об истории славянской письменности и культуры исчерпываются. Такую ситуацию нужно менять — пришло время вернуться к корням и изучить собственное прошлое.
«В нынешнем году акция стала более масштабной, чем проводившаяся годом ранее, — говорит зав. электронным читальным залом ВОУНБ им. Горького Татьяна Акимова. — На этот раз для участия в ней зарегистрировались в Волгограде более 80 человек, тогда как год назад участвовало 30».
Цель новой акции — побудить россиян к изучению славянской истории и культуры, помочь прийти к духовному единению, почувствовать себя частью современного славянского сообщества.
Интересно то, что Славянский диктант — это не текст, а тест из 25 вопросов по истории славян, их письменности и культуре, фольклору, эпосу, традициям. На каждый из вопросов есть четыре возможных ответа.
В числе участников акции в Волгограде было много молодёжи.
"Учащиеся нашего колледжа пришли сюда, потому что им интересна тема славянского прошлого нашей страны, тема славянской письменности и культуры, — говорит преподаватель русского языка и литературы Волгоградского технологического колледжа Светлана Попова. — Они хотят проверить свои знания по этой теме.
Были среди участников и люди постарше".
«Мы — русские, славяне! — говорит волгоградка Юлия Ерлашова. — Чтим праздник, проводимый в честь Кирилла и Мефодия, День славянской письменности и культуры. Он одновременно и религиозный, и светский, а значит, общий для всех!».
Успеть за 60 минут.
Условия диктанта такие: участникам отводится на задания не более 60 минут, подписывать свой лист с ответами не обязательно.
Вопросы довольно сложные: «Какая битва славян в XIV веке приостановила и затруднила турецкое вторжение в Европу?»; «Укажите самую раннюю протославянскую культуру»; «Какая страна первой в истории отметила День славянской письменности и культуры?» Согласитесь, не каждый ответит.
«Очень рад, что мне удалось принять участие в этом диктанте, — делится учащийся технологического колледжа Максуд Шепелев. — Мне было интересно узнать обычаи славян, что-то новое об их письменности и культуре. Это мне очень помогает развиваться».
«Диктант был достаточно сложным, — поделилась впечатлениями педагог Светлана Попова. — Он требовал знаний, касающихся истории, письменности и культуры славян. Например, были вопросы о предводителях войск славян в тех или иных битвах. Или такой: в каких конкретно точках, обозначенных на карте, происходили те или иные важные для славян исторические события?».
Свои оценки каждый участник может узнать на сайте библиотеки им. Горького. Там же можно выяснить и верные ответы на вопросы диктанта. Желающие смогут получить сертификат участника акции. А награждение лучших из них состоится в пятницу, 22 мая. К этому времени будет подведена и общая статистика прошедшего Славянского диктанта.