Россельхознадзор нашел незаконный карьер в Ростовской области

Экологический ущерб от действий нарушителя оказался значительным. В процессе нелегальных работ оказался полностью поврежден и фактически ликвидирован гумусовый горизонт — самый ценный компонент земельного покрова. Специалисты подчеркивают: главная функция почвы заключается в ее плодородии, то есть способности снабжать растения питательными элементами. В сложившейся ситуации собственник лишил надел этой способности, приведя участок в состояние, непригодное для ведения аграрного производства в текущем виде.