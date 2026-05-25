В Волгоградской области готовы ужесточить противопожарный режим

В Волгоградской области на фоне жаркой и ветреной погоды, грозящей степными пожарами, усилят проверки лесов, СНТ и частных секторов, турбаз, а также детских лагерей. Такое поручение Андрей Бочаров озвучил на сегодняшнем оперативном совещании.

— Профильным ведомствам поручено усилить межведомственный контроль. Особое внимание уделят уборке сухих веток, листьев и мусора, а также опашке территорий и окосу вокруг населенных пунктов, — заявили в администрации Волгоградской области.

Участники совещания также отметили, что при ухудшении ситуации в регионе готовы в короткие сроки установить особый противопожарный режим.

Напомним, что противопожарный режим действует в Волгоградской области с 20 марта. За нарушение требований пожарной безопасности, в частности за разжигание костров, волгоградцам грозят штрафы (часть 2 статья 20.4 административного кодекса).

от 10 до 20 тысяч для горожан;

от 30 до 60 тысяч — для должностных лиц;

от 60 до 80 тысяч — для предпринимателей, работающих без образования юрлица;

от 400 до 800 тысяч — для юридических лиц.

Фото из архива V102.ru.