Жасмин рассказала о помощи семьям, пострадавшим от паводков в Дагестане

Жасмин: помощь пострадавшим от паводков в Дагестане семьям продолжается.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Певица Жасмин (Сара Шор) рассказала РИА Новости, что помощь семьям, пострадавшим от паводков в Дагестане, продолжается, несмотря на сложности с восстановлением документов и большим объемом работ.

Восьмого апреля Жасмин сообщила, что решила оказать помощь 30 семьям, пострадавшим от паводков в Дагестане.

«Помощь продолжается. Там все не так просто. Мы занимаемся многочисленными восстановлениями документов, с этим возникают проблемы. Мы уже помогли нескольким семьям, сделали документы, начинаем строить несколько домов, помогаем восстановить комнаты, дворы», — сказала она.

Артистка отметила, что за это время уже удалось добиться определенных результатов. По ее словам, пострадавшие семьи обеспечены необходимыми базовыми вещами для жизни.

«Закупаем бытовую технику — то, что нужно сегодня и сейчас: чайники, посуда, холодильники, стиральные машины, пылесосы. К сожалению, фронт работы еще большой. Еще работать и работать!» — заключила она.

Обильные осадки в Дагестане в конце марта — начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из пострадавших домов эвакуированы более 11 тысяч человек. По поручению президента РФ Владимира Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков, которая ввела в регионе режим ЧС федерального характера.