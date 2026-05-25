Редакция «АиФ на Енисее» победила в конкурсе «Добро звучит громче»

Совкомбанк подвёл итоги первого всероссийского конкурса микрогрантов для региональных СМИ «Добро звучит громче». Среди победителей — редакция издания «АиФ на Енисее».
Отмечается, что на конкурс поступило 48 заявок из более чем 30 регионов — от Калининграда до Хабаровска. Экспертный совет выбрал 16 победителей из 13 регионов, которые получат гранты на общую сумму 3,5 миллиона рублей.
Конкурс стартовал в феврале для поддержки региональных редакций и освещения социально значимых тем. Журналисты рассказывали о работе НКО, участвующих в благотворительных проектах «Совкомбанк про добро» и «Технологии Добра».
Размер грантов — от 65 до 586 тысяч рублей в зависимости от аудитории издания и оценки качества материалов. Победители представляют все федеральные округа: от Дальнего Востока до Северо-Запада. Больше всего — из Сибири и Поволжья.
«Региональная журналистика жива, востребована и готова рассказывать о важном», — отметил директор по внешним связям фонда «Истоки» Артем Минаев. Главный редактор Журнала о благотворительности Ольга Павлова добавила, что медиа на местах — настоящий инструмент социальных изменений.