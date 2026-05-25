Сын нижегородского миллиардера Корнилов извинился за пьяное ДТП

Сын нижегородского миллиардера Сергея Корнилова принес свои извинения после пьяного ДТП. Об этом сообщает Ni Mash.
Сергей Корнилов-младший записал видеообращение, в котором сказал, что находится «реабилитационном центре для алкоголиков в связи с долгим употреблением алкогольных напитков».
Он заявил, что все его слова о нищете после аварии «не являются истиной».
«Я так не считаю», — сказал молодой человек.
Корнилов попросил прощения и заявил, что «искренне сожалеет о содеянном».
Авария произошла в Нижнем Новгороде 20 мая. Корнилов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ехал за рулем Mercedes-Benz SL. Он не справился с управлением, выехал на встречку и врезался с несколько автомобилей.
После этого он покинул место аварии и поехал пить вино в ресторане. Также он записал видео, в котором заявил, что «похудел миллионов на пять, но ничего страшного».
«Нищета, не обижайтесь, что не можете себе позволить такую машину», — сказал Сергей.
Позже выяснилось, что он неоднократно нарушал ПДД, а общая сумма его штрафов, накопившихся с 2025 года, составила 719 тысяч рублей.