Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сын нижегородского миллиардера Корнилов извинился за пьяное ДТП

Сын нижегородского миллиардера Сергея Корнилова принес свои извинения после пьяного ДТП. Об этом сообщает Ni Mash.

Сын нижегородского миллиардера Сергея Корнилова принес свои извинения после пьяного ДТП. Об этом сообщает Ni Mash.

Сергей Корнилов-младший записал видеообращение, в котором сказал, что находится «реабилитационном центре для алкоголиков в связи с долгим употреблением алкогольных напитков».

Он заявил, что все его слова о нищете после аварии «не являются истиной».

«Я так не считаю», — сказал молодой человек.

Корнилов попросил прощения и заявил, что «искренне сожалеет о содеянном».

Авария произошла в Нижнем Новгороде 20 мая. Корнилов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ехал за рулем Mercedes-Benz SL. Он не справился с управлением, выехал на встречку и врезался с несколько автомобилей.

После этого он покинул место аварии и поехал пить вино в ресторане. Также он записал видео, в котором заявил, что «похудел миллионов на пять, но ничего страшного».

«Нищета, не обижайтесь, что не можете себе позволить такую машину», — сказал Сергей.

Позже выяснилось, что он неоднократно нарушал ПДД, а общая сумма его штрафов, накопившихся с 2025 года, составила 719 тысяч рублей.