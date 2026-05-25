Красноярка неделю проходила с обломком иглы в ноге и попала в больницу

Жительница Красноярского края обратилась в Краевую клиническую больницу с отеком стопы — за несколько дней до этого она наступила на швейную иглу.
Женщина предположила, что это была просто крошка, удалила мелкий предмет и продолжила привычные дела. В течение следующих дней она ходила на тренировку по боксу, поднималась по лестнице (эквивалент 200 этажей) и мерила обувь.
В результате нога сильно распухла, и женщина решила обратиться к врачам. На рентгене в мягких тканях обнаружили фрагмент иглы, которая вошла вертикально, обломилась и мигрировала вглубь.
Дежурный хирург Роман Егоров успешно удалил инородное тело. Операция прошла без осложнений, женщину выписали. Врач предупреждает: даже при небольшом уколе острым предметом нельзя недооценивать ситуацию. Игла способна перемещаться вглубь из-за сокращения мышц и доходить до сухожилий, сосудов или костей. Кроме того, нестерильная игла может стать источником столбняка.
При любом подозрении на попадание инородного тела медики советуют сделать рентген в двух проекциях и исключить физические нагрузки. Также важно проверить дату последней прививки от столбняка — ревакцинация нужна каждые 10 лет.
