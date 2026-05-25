Создать вайб: как и зачем в Т2 ищут подход к зумерам

Зумеры в компании помогают сделать команду более гибкой и устойчивой, а еще молодое поколение быстрее находит подход к цифровым технологиям. Такого мнения придерживаются в Т2: оператор не просто не боится брать молодое поколение на работу, но и внедряет программы адаптации для тех, кто делает первые шаги в карьере. Об этом директор макрорегиона «Волга» Т2 Алексей Сидоров рассказал в новом подкасте «Это работает!» на сайте pravda-nn.ru.
В ходе беседы о трендах и сложностях рынка труда спикеры обсудили, как молодежь меняет подход к работе. Главная тенденция — запрос молодых людей на свободу и комфорт вынуждает работодателей подстраиваться под эту реальность и предлагать гибридные варианты. В Т2 уверены: это не преграда, а возможность укрепить команду за счет самого «цифрового» поколения.
Расширение границ найма стало успешной практикой в Т2: помимо совсем молодых сотрудников, оператор без опасений берет на работу и людей старшего возраста. Наблюдения показывают, что они отличаются организованностью и высоким уровнем ответственности, а еще нередко имеют за плечами богатый опыт и хорошее образование.
В отличие от представителей «серебряного возраста», молодежь нередко вовсе не имеет опыта работы в коллективе. Поэтому в Т2 разработали систему стажировок с гибким графиком. За каждым новичком закреплен наставник, а адаптация построена на принципах прозрачности и взаимного обмена опытом. По словам Алексея Сидорова, такие условия — не уступки, а базовая инвестиция в долгосрочное сотрудничество. Вместе с тем любой новичок рано или поздно тоже адаптируется к рабочей среде:
«Тема поколений хоть и актуальна, но вместе с тем слегка перегрета в информационном поле. Возможно, в самом начале трудового пути сотрудник эту разницу между возрастами чувствует. Но по мере взросления его требования к работодателю и условиям труда, его ценностные ориентиры приходят к некоему балансу», — говорит Алексей Сидоров.
Также в подкасте обсуждались темы борьбы за специалистов, внедрения искусственного интеллекта и случаев, когда сотрудники возвращаются на работу после увольнения — это, как отметили эксперты, считается одним из «зеленых флагов» компании.