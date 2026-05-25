Более 5 тысяч красноярских школьников посетили детскую интерактивную образовательную площадку КрасЖД «Страна железных дорог»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За три дня работы ХХ Всероссийского специализированного форума «Современные системы безопасности», который проходил в Красноярске 20−22 мая, интерактивную образовательную площадку КрасЖД посетили более 5 тысяч школьников.

Источник: НИА Красноярск

Площадка «Страна железных дорог» разработана специалистами магистрали для обучения безопасному поведению на объектах железной дороги.

В этом году центром притяжения стал учебный тренажер грузового локомотива «Ермак»: дети смогли почувствовать себя в роли машиниста и убедиться, что даже при экстренном торможении невозможно быстро остановить тяжелый состав. Он едет на большой скорости, и до полной остановки за считанные секунды преодолевает еще километр. Поэтому запрещено переходить пути перед приближающимся поездом, а перед переходом нужно снимать наушники и капюшон.

Школьникам, которые попробовали себя в качестве «пилотов» самого мощного электровоза Сибири, объяснили еще одно важное правило, — нельзя подниматься на крыши вагонов и опоры мостов. Над путями находятся провода под огромным напряжением, оно в 125 раз больше, чем в обычной бытовой розетке. Электрический ток такой силы поражает уже на расстоянии двух метров.

Полученные знания дети закрепили на мастер-классах, где вместе со специалистами своими руками делали брелки и магниты с изображением знаков безопасности — «Берегись поезда!», «Высокое напряжение!», «Ходить по путям запрещено!». Поделки они забрали с собой как напоминание о важных правилах.

Впереди каникулы, когда у школьников появляется много свободного времени. Поэтому в мае Красноярская железная дорога проводит масштабную межрегиональную детскую акцию «Уступи дорогу поездам!», включающую уроки безопасности, тематические и интерактивные экскурсии, образовательные квесты в школах и техникумах.

За последние 2 года на магистрали травмировано 10 несовершеннолетних, 6 из них — смертельно. Все несчастные случаи произошли из-за нарушения правил безопасности, когда дети и подростки гуляли без присмотра взрослых.

Красноярская железная дорога обращается к родителям: несоблюдение правил приводит к трагедиям. Не оставляйте своих детей без присмотра и с раннего возраста формируйте у них навыки безопасного поведения, в том числе — личным примером.