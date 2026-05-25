Более 5 тысяч красноярских школьников посетили детскую интерактивную образовательную площадку КрасЖД «Страна железных дорог»

В этом году центром притяжения стал учебный тренажер грузового локомотива «Ермак»: дети смогли почувствовать себя в роли машиниста и убедиться, что даже при экстренном торможении невозможно быстро остановить тяжелый состав. Он едет на большой скорости, и до полной остановки за считанные секунды преодолевает еще километр. Поэтому запрещено переходить пути перед приближающимся поездом, а перед переходом нужно снимать наушники и капюшон.