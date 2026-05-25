Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В полумарафоне в центре Зеленоградска поучаствовало 1.5 тыс бегунов, что стало рекордом

Всего на старт в 38 странах вышли 320 тысяч спортсменов.

Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ», который прошел в Зеленоградске, установил рекорд массовости. В спортивном мероприятии поучаствовало 1.5 тыс спортсменов, сообщает пресс-служба областного минспорта.

На берегу Балтики желающие могли выбрать дистанцию 1 км, 5 км, 10 км или 21,1 км. За бегунами наблюдали зрители.

Практически половину дистанции бегуны преодолевали по променаду в сопровождении легкого бриза.

Лучшее время в полумарафоне — 1 час 12 минут и 19 секунд -показал Артем Майоров из Белгородской области.

У женщин самой быстро оказалась Светлана Максатова.

Всего на старт в 38 странах вышли 320 тысячи бегунов. В 41 городе России их набралось 250 тысяч.