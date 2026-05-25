В Красноярске сотрудница фирмы присвоила 4,8 млн рублей за установку окон

В Красноярске в суд направили уголовное дело против сотрудницы компании по изготовлению и установке пластиковых окон. Об этом сообщили в МУ МВД России по Красноярскому краю.
По данным следствия, с августа 2023 года по январь 2025 года женщина работала начальником отдела продаж. Она заключала договоры на остекление с физическими лицами и принимала от клиентов оплату. Однако деньги в кассу предприятия обвиняемая не вносила. По версии полиции, она присваивала их себе.
Нарушения выявили сотрудники компании во время внутренней проверки. После этого руководство обратилось в полицию. Общая сумма ущерба составила около 4,8 млн рублей. Во время расследования женщина частично возместила ущерб и вернула 1 млн рублей.
Уголовное дело возбудили по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере. Максимальное наказание по ней составляет до 10 лет лишения свободы. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в Ленинский районный суд Красноярска.