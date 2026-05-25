В Красноярске чествовали семьи с новорожденными

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске прошло чествование семей, в которых недавно родились дети.
Дмитрий Николаевич и Алена Олеговна Прокопьевы стали родителями в четвертый раз. В семье родился сын Роберт.
Также поздравления приняли Артем Геннадьевич и Нина Петровна Ожигановы. У супругов родился сын Григорий.
В агентстве ЗАГС Красноярского края отметили, что такие встречи становятся теплой семейной традицией и напоминают о значимости рождения ребенка для всей семьи.
Родителям пожелали благополучия, терпения и радости в новом этапе семейной жизни.