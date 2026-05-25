«Не откладывайте жизнь на потом!» Топ-5 фактов к юбилею Татьяны Волосожар

Её называют одной из лучших парниц в фигурном катании. Их семья с Максимом Траньковым, в которой уже трое детей, считается образцовой. 22 мая двукратной олимпийской чемпионке Сочи-2014 и многодетной маме Татьяне Волосожар исполнилось 40 лет. К юбилею прославленной фигуристки сайт perm.aif.ru собрал топ-5 фактов её яркой, насыщенной жизни.
Каталась на коньках Кати Гордеевой.
Карьера Татьяны Волосожар и Максима Транькова начиналась не только в разных городах, но и в разных странах. Максим родился в Перми и до 16 лет тренировался в пермском дворце спорта «Орлёнок». Таня — на Украине, в Днепропетровске. Там в 5 лет начала заниматься фигурным катанием. В детстве её кумирами были двукратные олимпийские чемпионы Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков. Какое-то время Таня даже каталась на коньках Екатерины, чем очень гордилась.
«Инвентарь тогда передавался от одних спортсменов другим, — вспоминала она позже. — И в один прекрасный момент мне сказали: “Вот, это коньки Кати Гордеевой”. Я настолько ими дорожила, каталась до тех пор, пока совсем не сносила. Рада, что судьба познакомила меня потом с кумиром детства лично».
В 14 лет Татьяна перешла в парное катание. В паре со Станиславом Морозовым (тем самым, что работает сейчас в штабе Этери Тутберидзе) они четырежды выигрывали чемпионат Украины, а также были участниками Олимпийских игр в Турине-2006 и в Ванкувере-2010.
Лучшее решение в жизни.
В Ванкувере выступала ещё одна российская пара Мария Мухортова — Максим Траньков. Призёры чемпионатов Европы, считавшиеся восходящими звёздами, они заняли на Олимпиаде-2010 лишь 7 место. Их дуэт преследовали бесконечные конфликты. И после Игр Траньков объявил о распаде пары.
Закончить карьеру в то же время решил и Морозов. А поскольку Волосожар собиралась кататься дальше, начались поиски нового партнёра для неё.
«Стас поговорил с Максом и выяснил, что он хотел бы со мной кататься. Были и другие варианты, конечно. Но интуиция подсказала: надо ехать в Россию, к Максиму. Хотя на тот момент мы были просто знакомы с ним, и только», — рассказывала Татьяна Волосожар.
15 мая 2010 года они впервые встали на льду в пару. Это решение и сегодня Татьяна называет лучшим в своей жизни.
«Столько всего произошло за эти годы, но я точно знаю одно — это было лучшее решение в моей жизни. Люблю», — написала фигуристка в соцсетях.
Официальным дебютом Волосожар и Транькова на соревнованиях стало участие в этапе Кубка России, проходившем в Перми в октябре 2010-го. Победа придала им уверенности.
Признание от легендарных Белоусовой — Протопопова.
На Олимпийских играх в Сочи Татьяна Волосожар и Максим Траньков, выигравшие к тому времени три чемпионата Европы и чемпионат мира, стали двукратными олимпийскими чемпионами. Сначала завоевали «золото» в составе российской команды, а потом и в личных соревнованиях. Любители фигурного катания до сих пор вспоминают их блистательную короткую программу под вальс из «Маскарада» и невероятную произвольную «Иисус Христос — суперзвезда», после которой Траньков, опустившись на колени, целовал в порыве эмоций сочинский лёд.
Сами фигуристы не раз вспоминали в разных интервью, насколько трогательным было для них поздравление с этой победой от почётных гостей Олимпиады двукратных олимпийских чемпионов Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова.
«Это был год 50‑летия первой победы Белоусовой и Протопопова на Олимпийских играх в 1964‑м. В Сочи они спустились с трибуны прямо к бортику, чтобы поздравить нас. Это было трогательно и важно для нас, это было признание от великих мастеров», — говорили фигуристы.
«Первый шаг сделала я».
Став парой не только на льду, но и в жизни, Татьяна с Максимом не афишировали смену статуса. Они были счастливы и не хотели делиться этим ни с кем.
Татьяна не скрывает, что первый шаг к романтическим отношениям сделала она. Максим, считавший, что романтика может отрицательно сказаться на результатах выступлений, гнал от себя все мысли о Тане. А ей так хотелось, чтобы он обратил наконец внимание на неё не только как на партнёршу, но и как на девушку.
«Первый шаг сделала я, и не стесняюсь этого. Я такой человек, что не могу долго ждать. Мне надо, чтобы всё получалось сразу. И моё терпение лопнуло. Решила понять для себя, ответишь ты взаимностью или нет», — эти откровения можно прочитать в автобиографической книге «Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Две стороны одной медали» (16+).
Свадьба Волосожар и Транькова состоялась в августе 2015-го. Торжество проходило на крыше отеля The Ritz-Carlton в центре Москвы, при участии более сотни гостей.
Сейчас звёздная семья воспитывает троих детей. 9-летняя Анжелика занимается любительским фигурным катанием, и делает это с удовольствием. Теодор, которому 27 мая исполнится пять, тоже катается на коньках, но больше любит футбол. А Лео (это его домашнее имя; на самом деле Леонид — в честь дедушки, отца Максима), родившийся в мае 2024-го, пока ещё слишком мал, чтобы выбирать себе занятие по душе.
Есть в семье Траньковых-Волосожар и домашний питомец, золотистый пёс Декстер. Фото и видео с ним очень много в соцсетях Татьяны.
«Нашему Декстеру сегодня 16! 16 лет рядом. Это частые переезды, отели, сборы, туры, тысячи километров, ремонт и детки. А ты всё такой же!!! Идёшь за мной по пятам и делаешь вид, что просто так. Дексик, ты лучший!» — недавний пост, посвящённый дню рождения любимца.
Вернуться на Олимпиаду?
«Не откладывайте свою жизнь на потом — вот что я хотела бы пожелать молодым мамам», — написала Татьяна Волосожар, став мамой в третий раз. И сама Татьяна тут прекрасный пример.
Завершив карьеру в 2018-м, Волосожар и Траньков не расстались со льдом. Оба выступают в ледовых проектах. Максим до недавнего времени работал тренером в штабе Этери Тутберидзе, комментирует соревнования фигуристов и ведёт подкаст на федеральном телеканале.
Татьяна основала собственную школу фигурного катания и выпустила детскую энциклопедию с советами юным фигуристам.
Поэтому предложение заслуженного тренера СССР Алексея Мишина, сделанное Волосожар в одном из выпусков нынешнего «Ледникового периода», возможно, не лишено смысла. Татьяна участвовала в этом проекте не раз. Дважды в паре с Фёдором Федотовым в 2021-м и с Борисом Крестиным в 2025-м становилась победительницей. В этом году она каталась с олимпийским чемпионом по шорт-треку Семёном Елистратовым. В полуфинале спортсмены исполнили свой номер со сложными элементами на огромной скорости.
«Таня, ты великая спортсменка. Мы тебя любим и уважаем. Можно сказать, что ты олицетворяешь тот идеал, к которому должны стремиться все партнёрши. Но у тебя есть ещё одна возможность войти в историю, — сказал сидевший в жюри Мишин. — Думаю, если ты вернёшься в спорт, ты можешь стать первой в истории олимпийской чемпионкой с разными партнёрами».
«А я буду тренировать!» — подхватил идею Профессора Максим Траньков.