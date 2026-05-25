Минприроды отказало в строительстве высотного отеля на Куршской косе: «стена смерти» для птиц не появится

согласовании строительства высотного гостиничного комплекса на территории национального парка «Куршская коса». Речь шла о проекте отеля высотой 21 метр, который экологи ранее называли «стеной смерти» для перелётных птиц.
В Минприроды объяснили своё решение тем, что главная задача национальных парков — сохранять природные экосистемы и биологическое разнообразие. Любая хозяйственная деятельность, которая может навредить животным, растениям и природным комплексам, на таких территориях запрещена. Строительство крупного объекта в границах особо охраняемой природной территории федерального значения противоречит природоохранному законодательству.
Как сообщают «Известия», Зоологический институт Российской академии наук провёл экологическую экспертизу и установил: на месте возможной стройки проходят маршруты миграции 15 видов птиц, занесённых в Красную книгу. Среди них — серый гусь, беркут, орлан-белохвост, чернозобик и большой кроншнеп. 21-метровое здание, по мнению учёных и экологов, стало бы серьёзным препятствием на пути перелётных птиц, которые используют Куршскую косу как ключевой коридор во время сезонных миграций.
Таким образом, благодаря отказу Министерства природы, уникальный природный объект сохранит свой статус. Экологи и защитники природы уже положительно оценили решение ведомства, отметив, что оно предотвратило возможный экологический ущерб одной из самых известных природных достопримечательностей Калининградской области.