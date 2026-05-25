Минприроды отказало в строительстве высотного отеля на Куршской косе: «стена смерти» для птиц не появится

Как сообщают «Известия», Зоологический институт Российской академии наук провёл экологическую экспертизу и установил: на месте возможной стройки проходят маршруты миграции 15 видов птиц, занесённых в Красную книгу. Среди них — серый гусь, беркут, орлан-белохвост, чернозобик и большой кроншнеп. 21-метровое здание, по мнению учёных и экологов, стало бы серьёзным препятствием на пути перелётных птиц, которые используют Куршскую косу как ключевой коридор во время сезонных миграций.