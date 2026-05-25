В Белгородской области за сутки от атак ВСУ погиб человек, еще три ранены

За прошедшие сутки атакам ВСУ подверглись десять муниципалитетов Белгородской области. По ним выпустили не менее 72 беспилотников, шесть раз применяли РСЗО и артиллерию, а также трижды сбрасывали с дронов взрывные устройства. В итоге погиб один мирный житель, еще трое пострадали. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев в своем Telegram-канале.