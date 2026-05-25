«Стены смерти» не будет: Минприроды заблокировало строительство 21-метрового отеля на Куршской косе

Министерство природных ресурсов и экологии РФ отказало в согласовании строительства высотного гостиничного комплекса на территории национального парка «Куршская коса» в Калининградской области. Проект предполагал возведение здания высотой 21 метр, которое экологи ранее назвали «стеной смерти» для перелётных птиц.
В Минприроды подчеркнули, что национальные парки созданы в первую очередь для сохранения природных экосистем и биоразнообразия. Любая хозяйственная деятельность, способная нанести ущерб животному и растительному миру, на таких территориях запрещена федеральным законодательством. Строительство крупного объекта в границах особо охраняемой природной территории признано недопустимым.
Как ранее сообщали «Известия», Зоологический институт РАН провёл экологическую экспертизу и выявил, что участок предполагаемой стройки расположен прямо на путях миграции 15 видов птиц, занесённых в Красную книгу России. В их числе — серый гусь, беркут, орлан-белохвост, чернозобик и большой кроншнеп. Для этих редких видов Куршская коса является ключевым коридором во время сезонных перелётов.
Экологи неоднократно предупреждали, что стеклянное здание высотой с многоэтажный дом создало бы серьёзную преграду и привело бы к многочисленным столкновениям птиц со светоотражающими поверхностями. Решение Минприроды фактически поставило точку в этом проекте.
Отказ ведомства уже получил положительную оценку со стороны природоохранных организаций и местных жителей, которые выступают за сохранение уникального природного наследия Куршской косы — одного из самых известных и посещаемых национальных парков России.