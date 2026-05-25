«Стены смерти» не будет: Минприроды заблокировало строительство 21-метрового отеля на Куршской косе

Как ранее сообщали «Известия», Зоологический институт РАН провёл экологическую экспертизу и выявил, что участок предполагаемой стройки расположен прямо на путях миграции 15 видов птиц, занесённых в Красную книгу России. В их числе — серый гусь, беркут, орлан-белохвост, чернозобик и большой кроншнеп. Для этих редких видов Куршская коса является ключевым коридором во время сезонных перелётов.