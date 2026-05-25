В поселке Куташ Республики Алтай высадили 900 сеянцев кедра

Участники акции «Сад памяти» высадили 900 сеянцев кедра в поселке Куташ Республики Алтай. Мероприятие прошло при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в правительстве региона.
«Это число глубоко символично, как напоминание о 900 днях блокады Ленинграда. Для моей семьи это память о бабушке, которая прожила весь этот период в блокадном городе, а дед принимал участие в защите и обороне Ленинграда», — отметил глава региона Андрей Турчак.
В мероприятии приняли участие жители региона, общественники, депутаты, представители органов власти, коллективы организаций. В этом году в республике акция проходит в седьмой раз. За все время на территории региона высажено около 40 тыс. саженцев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.