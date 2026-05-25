В Чебоксарах пройдет конкурс «АвтоЛеди 2026»

Республиканский конкурс «АвтоЛеди 2026» пройдет 24 июня в столице Чувашии при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Участниц ждет насыщенная программа. Она включает конкурсные испытания, шоу-программу и ценные призы. Для юных гостей мероприятия предусмотрена детская анимация. Организаторы отмечают, что количество мест для участниц ограничено. Всем желающим попробовать свои силы в конкурсе рекомендуют подавать заявки заранее по номеру телефона +7 (960)302−25−66.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.