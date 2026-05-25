Новый корпус школы № 20 для начальных классов построят в Дзержинске

В Дзержинске планируют возвести новый учебный корпус для средней школы № 20. Здание разместится рядом с основным корпусом образовательного учреждения на улице Попова, 26А. Об этом сообщается на официальном портале госзакупок.
Муниципальное казенное учреждение «Строитель» уже объявило конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ с начальной (максимальной) ценой контракта 17,28 млн рублей. Финансирование полностью покроет бюджет Дзержинска. Подрядчика, который займется проектированием, определят 28 мая.
Согласно техническому заданию, новый корпус будет предназначен для начальной школы и рассчитан на 400 учеников (16 классов). Здание будет иметь три наземных этажа и технический подвал. Проектировщик обязан завершить инженерные изыскания к концу лета 2026 года, а полностью подготовить и согласовать проектную документацию — до 1 апреля 2027 года. Сроки самого строительства определят после утверждения проекта.
