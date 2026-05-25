Милиция предупредила белорусов из-за перерасчета стажа и увеличения пенсии

В милиции предупредили белорусов о мошенничествах, связанных с мнимыми перерасчетами стажа и якобы увеличением пенсий. Подробнее рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
В частности, минчанам стали поступать звонки от аферистов, представляющихся сотрудниками социальных служб. Так, 71-летней пенсионерке позвонили и сказали, что у нее пересчитали стаж и увеличивают пенсию. Жительница Фрунзенского района этому поверила и по указанию звонивших назвала код из СМС, чтобы будто бы оформить документы для повышения пенсии.
Потом женщине перезвонил уже по видео мнимый правоохранитель, который напугал пенсионерку тем, что от ее имени проводятся незаконные финансовые операции. Минчанке сказали, что ей грозит уголовное дело, обыск и изъятие наличных, поэтому нужно передать деньги курьеру Нацбанка.
— Потерпевшая испугалась и передала 62 тысячи рублей якобы представителю банка, — рассказали в ГУВД.
Возбуждено уголовное дело, проводится проверка.
