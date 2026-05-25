Милиция предупредила белорусов из-за перерасчета стажа и увеличения пенсии

В частности, минчанам стали поступать звонки от аферистов, представляющихся сотрудниками социальных служб. Так, 71-летней пенсионерке позвонили и сказали, что у нее пересчитали стаж и увеличивают пенсию. Жительница Фрунзенского района этому поверила и по указанию звонивших назвала код из СМС, чтобы будто бы оформить документы для повышения пенсии.