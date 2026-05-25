Прокуратура помогла педагогам получить справедливую зарплату

Источник: Комсомольская правда

Николаевская на Амуре городская прокуратура выявила нарушение трудовых прав педагогов, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В ходе проверки соблюдения трудового законодательства надзорный орган установил, что классное руководство, выполняемое учителями в дополнение к основным обязанностям, незаконно учитывалось в составе заработной платы. В результате общий размер выплат оставался на уровне минимального размера оплаты труда, что не отражало реального объёма работы педагогов.

По итогам проверки прокуратура приняла меры реагирования. Произведён перерасчёт заработной платы в отношении двух педагогических работников — каждому дополнительно начислено более 160 тыс. рублей.

Восстановление прав педагогов стало возможным благодаря своевременному вмешательству надзорного органа и строгому контролю за исполнением норм трудового законодательства.

Стали свидетелем нарушений трудовых прав или обладаете информацией о подобных случаях? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru