Прокуратура помогла педагогам получить справедливую зарплату

Николаевская на Амуре городская прокуратура выявила нарушение трудовых прав педагогов, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В ходе проверки соблюдения трудового законодательства надзорный орган установил, что классное руководство, выполняемое учителями в дополнение к основным обязанностям, незаконно учитывалось в составе заработной платы. В результате общий размер выплат оставался на уровне минимального размера оплаты труда, что не отражало реального объёма работы педагогов.
По итогам проверки прокуратура приняла меры реагирования. Произведён перерасчёт заработной платы в отношении двух педагогических работников — каждому дополнительно начислено более 160 тыс. рублей.
Восстановление прав педагогов стало возможным благодаря своевременному вмешательству надзорного органа и строгому контролю за исполнением норм трудового законодательства.
