Врач Горячев предупредил жителей Кубани об опасных болезнях от укусов комаров

Врач Горячев предупредил о риске заражения дирофиляриозом через укус насекомого.

Источник: Комсомольская правда

С наступлением теплого сезона укусы комаров становятся массовой проблемой, однако они могут быть опаснее, чем кажется на первый взгляд. Об этом в беседе с телеканалом «Kpаснодар» сообщил врач общей практики Александр Горячев.

Специалист напомнил, что кровососущие насекомые являются переносчиками серьезных вирусных и паразитарных инфекций. В частности, через укус комара человек может заразиться дирофиляриозом — заболеванием, при котором ткани организма поражаются паразитами. Врач подчеркнул, что симптомы болезни могут проявиться не сразу, а спустя несколько недель.

Александр Горячев рекомендует не пренебрегать мерами защиты: использовать репелленты, москитные сетки и закрытую одежду при посещении водоемов. При появлении после укуса высокой температуры, сыпи или сильной слабости необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Особенно бдительными стоит быть туристам, вернувшимся из стран с влажным и теплым климатом.