В Перми СК возбудил дело после падения дерева на женщину и ребёнка

Инцидент произошёл 24 мая на улице Советской, 35 в краевой столице. Ствол дерева сломался, и оно рухнуло на пешеходный тротуар, где в тот момент находились женщина 1983 года рождения и её дочь 2020 года рождения. Обе получили множественные ушибы и ссадины. Им оказали медицинскую помощь, однако от госпитализации женщина отказалась.