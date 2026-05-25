В Перми СК возбудил дело после падения дерева на женщину и ребёнка

Следователи возбудили уголовное дело после того, как в СМИ появилась информация о травмировании женщины и малолетнего ребёнка упавшим деревом, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.
Инцидент произошёл 24 мая на улице Советской, 35 в краевой столице. Ствол дерева сломался, и оно рухнуло на пешеходный тротуар, где в тот момент находились женщина 1983 года рождения и её дочь 2020 года рождения. Обе получили множественные ушибы и ссадины. Им оказали медицинскую помощь, однако от госпитализации женщина отказалась.
Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
