Уровень Енисея в Красноярске пошёл на спад после снижения сбросов на ГЭС

В Красноярске и окрестностях уровень воды в Енисее начал снижаться. Мониторинг реки Качи прекращён — обстановка стабилизировалась. Об этом сообщили в агентстве по ГО, ЧС и пожарной безопасности Красноярского края.
Напомним, Енисейское бассейновое водное управление на внеочередном заседании приняло решение уменьшить сбросы с ГЭС до 4000−4500 кубометров в секунду.
Вторая волна весеннего половодья продолжается, поэтому власти и оперативные службы держат ситуацию на контроле.
В пяти муниципальных образованиях края остаются подтопленными 140 приусадебных участков, три садовых дома и один социальный объект. Ещё в пяти районах паводок затронул 10 участков автомобильных дорог.
