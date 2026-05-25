«Страна железных дорог»: более 5 тысяч красноярских школьников посетили интерактивную образовательную площадку КрасЖД

Площадка «Страна железных дорог» разработана специалистами магистрали для обучения безопасному поведению на объектах железной дороги.

За три дня работы ХХ Всероссийского специализированного форума «Современные системы безопасности», который проходил в Красноярске 20−22 мая, интерактивную образовательную площадку КрасЖД посетили более 5 тысяч школьников.

В этом году центром притяжения стал учебный тренажер грузового локомотива «Ермак»: дети смогли почувствовать себя в роли машиниста и убедиться, что даже при экстренном торможении невозможно быстро остановить тяжелый состав. Он едет на большой скорости, и до полной остановки за считанные секунды преодолевает еще километр. Поэтому запрещено переходить пути перед приближающимся поездом, а перед переходом нужно снимать наушники и капюшон.

Школьникам, которые попробовали себя в качестве «пилотов» самого мощного электровоза Сибири, объяснили еще одно важное правило, — нельзя подниматься на крыши вагонов и опоры мостов. Над путями находятся провода под огромным напряжением, оно в 125 раз больше, чем в обычной бытовой розетке. Электрический ток такой силы поражает уже на расстоянии двух метров.

Полученные знания дети закрепили на мастер-классах, где вместе со специалистами своими руками делали брелки и магниты с изображением знаков безопасности — «Берегись поезда!», «Высокое напряжение!», «Ходить по путям запрещено!». Поделки они забрали с собой как напоминание о важных правилах.

Впереди каникулы, когда у школьников появляется много свободного времени. Поэтому в мае Красноярская железная дорога проводит масштабную межрегиональную детскую акцию «Уступи дорогу поездам!», включающую уроки безопасности, тематические и интерактивные экскурсии, образовательные квесты в школах и техникумах.

За последние два года на магистрали травмировано 10 несовершеннолетних, 6 из них — смертельно. Все несчастные случаи произошли из-за нарушения правил безопасности, когда дети и подростки гуляли без присмотра взрослых.

Красноярская железная дорога обращается к родителям: несоблюдение правил приводит к трагедиям. Не оставляйте своих детей без присмотра и с раннего возраста формируйте у них навыки безопасного поведения, в том числе — личным примером.