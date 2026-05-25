В Комсомольске-на-Амуре перенесли даты испытания теплосетей

В Комсомольске-на-Амуре изменились сроки гидравлических испытаний тепловых сетей. Об этом сообщили в Дальневосточной генерирующей компании.

Работы, которые раньше планировали провести с 27 по 29 мая, перенесли на начало лета. Новые даты — с 1 по 3 июня. На это время у части жителей Ленинского округа временно ограничат подачу горячей воды.

С 1 по 3 июня испытания пройдут на теплотрассах № 18 и 19 от водогрейной котельной «Дземги» до Комсомольского шоссе. Также 1 июня проверят технологическую теплотрассу № 23 от ТЭЦ-3 до водогрейной котельной «Дземги».

В ДГК поясняют, что после завершения испытаний горячую воду вернут в кратчайшие сроки. За дни, когда услуги не будет, потребителям автоматически сделают перерасчёт начислений.

Жителей просят быть внимательными во время работ. Если в период испытаний из крана внезапно пошла горячая вода, а на улице появились парение, течь или порыв трубы, нужно сразу звонить в диспетчерскую службу по телефонам 23−32−20 или 23−32−45.

Управляющим компаниям, ТСЖ, ЖСК, учебным заведениям, владельцам частных домов и гаражей энергетики напоминают: на время промывки и испытаний необходимо надёжно отключить системы отопления и горячего водоснабжения в тепловых пунктах и элеваторных узлах.