В Пятигорске приступили к обновлению 4 образовательных учреждений

Ремонт четырех образовательных учреждений начался по нацпроекту «Молодёжь и дети» в Пятигорске Ставропольского края, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.
Так, в лицее № 20 и школе № 25 подрядные организации уже приступили к замене инженерных сетей и оштукатуриванию стен. В школе № 14 близится к завершению монтаж систем безопасности и противопожарной защиты. Кроме того, благодаря дополнительному финансированию на объекте начались работы по обновлению фасада. Там уже установлены строительные леса, а специалисты монтируют направляющие конструкции. А в детском саду № 9, помимо продолжающихся внутренних отделочных работ, подрядчик приступил к модернизации кровли.
«Капитальный ремонт школ и детских садов идет в наших образовательных учреждениях, и крайне важно своевременного выполнять все этапы ремонтно-восстановительных работ», — отметил глава города.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.