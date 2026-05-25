Руководитель направления «Лиза Алерт» Рябова: правила 24 часов при потере ребенка нет

— Из-за маленького ребенка из меня долго был такой себе выездной поисковик, я помогала удаленно, как «инфорг». Когда ему исполнилось уже года три, мы поехали в Саратовскую область, где в лесу пропал мальчик. Там меня сразу сделали старшей группы, потому что я была на «обучалках» и знала, как пользоваться оборудованием. А на поиск пришло много местных, которым нужно было все объяснить. Конечно, для меня это было очень волнительно.